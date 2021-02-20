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    00:29, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничено движение для транспорта на дороге «Алматы - Усть-Каменогорск»

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Алматы - Усть-Каменогорск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    19 февраля в 21:10 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д «Алматы - Усть-Каменогорск»

    км. 778- 967, уч. Аягоз - с. Калбатау.

    км. 971-1068, уч. с. Калбатау – поворот п. Касым Кайсенова.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана.

    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Алматы
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