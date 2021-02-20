Ограничено движение для транспорта на дороге «Алматы - Усть-Каменогорск»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Алматы - Усть-Каменогорск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

19 февраля в 21:10 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д «Алматы - Усть-Каменогорск»

км. 778- 967, уч. Аягоз - с. Калбатау.

км. 971-1068, уч. с. Калбатау – поворот п. Касым Кайсенова.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана.