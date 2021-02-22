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    16:51, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничено движение для транспорта на дорогах ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на дорогах Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    22 февраля в 14:20 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск - Риддер - гр.РФ» км. 15-105, уч. п. Белоусовка - г. Риддер.

    22 февраля в 15:10 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д «Омск - Майкапчагай» км. 756-906, уч. г. Семей – с. Калбатау.


    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт
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