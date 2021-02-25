Ограничено движение для транспорта на дорогах ВКО и Павлодарской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

25 февраля в 16:10 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск-Шемонаиха - гр.РФ» км. 105-123, уч. г. Шемонаиха - гр.РФ.

В Павлодарской области 25 февраля в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара» км. 10-231, уч. с. Калкаман - с. Баянаул

2. «Кызылорда - Павлодар» км. 1206-1367, уч. п. Шидерты - п. Ленинский.