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    17:42, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничено движение для транспорта на дорогах ВКО и Павлодарской области

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    25 февраля в 16:10 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск-Шемонаиха - гр.РФ» км. 105-123, уч. г. Шемонаиха - гр.РФ.

    В Павлодарской области 25 февраля в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1. «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара» км. 10-231, уч. с. Калкаман - с. Баянаул

    2. «Кызылорда - Павлодар» км. 1206-1367, уч. п. Шидерты - п. Ленинский.


    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Павлодарская область
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