Ограничено движение для транспорта на дорогах Акмолинской и Костанайской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Акмолинской и Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В Акмолинской области 7 марта в 20:30 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Щучинск-Зеренда» км.0-80, уч. г. Щучинчк - с. Зеренда.

В Акмолинской области 7 марта в 21:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового автотранспорта на а/д:

1. «Костанай – Аулиеколь - Сурган» км. 232-260, уч. гр. Костанайской обл. - с. Сурган.

2. «Жезказган - Петропавловск» км. 440-552, уч. г. Державинск - с. Сурган.

3. «Жаксы – Есиль - Бузулук» км. 70-82, уч. с. Аксай - с. Бузулук.

В Костанайской области 7 марта в 21:45 в связи с ухудшением погодных условий (ветер, низовая метель) введено ограничение движения для грузового автотранспорта на а/д «Костанай – Аулиеколь - Сурган» км. 108-232, уч. с. Аулиеколь - гр. Акмолинской области.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.