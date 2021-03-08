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    23:13, 07 Март 2021 | GMT +6

    Ограничено движение для транспорта на дорогах Акмолинской и Костанайской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Акмолинской и Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В Акмолинской области 7 марта в 20:30 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Щучинск-Зеренда» км.0-80, уч. г. Щучинчк - с. Зеренда.

    В Акмолинской области 7 марта в 21:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового автотранспорта на а/д:

    1. «Костанай – Аулиеколь - Сурган» км. 232-260, уч. гр. Костанайской обл. - с. Сурган.

    2. «Жезказган - Петропавловск» км. 440-552, уч. г. Державинск - с. Сурган.

    3. «Жаксы – Есиль - Бузулук» км. 70-82, уч. с. Аксай - с. Бузулук.

    В Костанайской области 7 марта в 21:45 в связи с ухудшением погодных условий (ветер, низовая метель) введено ограничение движения для грузового автотранспорта на а/д «Костанай – Аулиеколь - Сурган» км. 108-232, уч. с. Аулиеколь - гр. Акмолинской области.

    Напомним, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.

    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Костанайская область Транспорт Акмолинская область
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