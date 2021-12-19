Ограничено движение автотранспорта на дороге в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных условий ограничено движение автотранспорта в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

В 20:20 часов (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на 776-965 км автодороги «Самара-Шымкент», участок поселок Белогорка- поселок Карабутак.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться в круглосуточный call-центр по номеру: 1403.