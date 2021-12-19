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Ограничено движение автотранспорта на дороге в Актюбинской области
19 Декабря 2021 21:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных условий ограничено движение автотранспорта в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.
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В 20:20 часов (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на 776-965 км автодороги «Самара-Шымкент», участок поселок Белогорка- поселок Карабутак.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
В случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться в круглосуточный call-центр по номеру: 1403.
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