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    00:55, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничено движение автотранспорта на дорогах двух областей РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение транспорта на автодорогах двух областей республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК
    В Актюбинской области 12.02.2021 г. в 22:00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололёд), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 0-234, участок село Карабутак-граница Костанайской обл.
    В Костанайской области 12.02.2021 г. в 22:00 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-307, участок граница Актюбинской области-поселок Адаевка.
    Теги:
    Дороги Погода Костанайская область Транспорт Актюбинская область
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