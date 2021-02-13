Ограничено движение автотранспорта на дорогах двух областей РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение транспорта на автодорогах двух областей республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК

В Актюбинской области 12.02.2021 г. в 22:00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололёд), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 0-234, участок село Карабутак-граница Костанайской обл.В Костанайской области 12.02.2021 г. в 22:00 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-307, участок граница Актюбинской области-поселок Адаевка.