Ограничено движение автобусов по ул. Омарова в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 9.00 часов 4 октября до 9.00 часов 6 октября 2018 года, в связи с проведением ремонтных работ по ул. Омарова (ж/к «Жагалау-3»), движение автобусного сообщения будет ограничено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana LRT.

Движение будет осуществляться следующим образом.

Маршрут № 17 от начальной остановки «ПМСП «Достык» до пересечения ул. Ч. Айтматова - ул. К. Мухамедханова без изменения, далее прямо до Ж/м «Жагалау-4» без заезда на ул. Омарова.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 44 от остановки «Гипермаркет «Строймарт» до пересечения ул. Ч. Айтматова - ул. К. Мухамедханова без изменения, далее прямо в район Ж/м «Жагалау-4» без заезда на ул. Омарова.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 61 от остановки «Теплотранзит» до пересечения ул. Орынбор - ул. И. Омарова без изменения, далее прямо до Ж/м «Жагалау-4» без заезда на ул. Омарова.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 101 от остановки «Акмолинская обл. больница №2» до пересечения ул. Орынбор - ул. И. Омарова без изменения, далее до Ж/м «Жагалау-4» без заезда на ул. Омарова.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения.