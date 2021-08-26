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Ограничено дорожное движение на дороге «Алматы-Ташкент-Термез»
26 Августа 2021 22:34
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ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ограничено дорожное движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез» км 476 в связи с возгоранием воинской части 28349 МО РК в п. Жанатурмыс Байзакского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
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Расположение воинской части находится по направлению Тараз-Алматы с правой стороны вдоль железной дороги на расстоянии примерно 250-300 метров с южной стороны. Вдоль трассы расположены объекты сервиса «Тау Дос» и «Отрар».
Движение для всех видов автотранспорта закрыто со стороны города Тараза км 505 и со стороны поселка Акшолақ, км 474 (поворот на Жибек жолы), движение осуществляется через автодорогу местного значения Тараз-Сарыкемер.
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