Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Ограничено автодвижение на участке дороги в ЗКО

13 Февраля 2023, 23:28
Ограничено автодвижение на участке дороги в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на участке дороги в Западно-Казахстанской области. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий: бураном и недостаточной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Атырау-Уральск» км 371-492 участок с поселок Чапаев - город Уральск.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

«На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Днем на западе ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении Казгидромета.

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Трасса из Астаны в Щучинск закрыта для всех транспортных средств
Теги:
Читайте также
Движение ограничено на трассах девяти областей из-за непогоды
Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Трасса из Астаны в Щучинск закрыта для всех транспортных средств
Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
Движение ограничено на ряде автодорог в Актюбинской области
Какие уловки используют «зайцы» в автобусах и троллейбусах Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей