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    15:11, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничено автодвижение на участке дороги в Восточном Казахстане

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ограничено автодвижение на участке дороги в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    «В 14:20 ч. в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 15-105, участок поселок Белоусовка- город Риддер», - отмечается в сообщении.


    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Транспорт Безопасность
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