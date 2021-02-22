Ограничено автодвижение на участке дороги в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ограничено автодвижение на участке дороги в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

«В 14:20 ч. в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 15-105, участок поселок Белоусовка- город Риддер», - отмечается в сообщении.