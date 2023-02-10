Ограничено автодвижение на участках дорог в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 10:00 в трех областях республики в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

Для очистки автодорог задействовано 337 единиц дорожно-эксплуатационной техники и свыше 636 человек.

Ограничено движение транспортав– на двух участках : для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирского транспорта - «Алматы-Усть-Каменогорск» км 78-124, участок г. Конаев - с.Шенгельды.Для всех видов автотранспорта: «Алматы-Шелек-Хоргос» км 136-320, участок с.Байсеит-с.ХоргосВ– на одном участке: для всех видов транспорта - «Алматы-Ташкент-Термез» км 159-238, участок с.Кенен-с. Благовещенка. (движение осуществляется через старый перевал Кордай)В– 2 участка: для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта - «Алматы-Усть-Каменогорск» км 124-287, участок с.Шенгельды-с.Карабулак;«Алматы-Усть-Каменогорск» км 287-558, участок с.Карабулак-г.Ушарал.