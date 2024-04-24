Ограничено автодвижение на дорогах в четырех регионах РК

Ограничено автодвижение на дорогах в четырех регионах республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казавтожол.

По состоянию на 9 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на четырех автодорогах общей протяженностью 4300 метров в двух областях — Костанайской и СКО.



Ограничение движения распространяется на восьми автодорогах республиканского значения в четырех областях — Актюбинской, Атырауской, Костанайской, СКО — общей протяженностью 463 км.