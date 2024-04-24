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    09:09, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Ограничено автодвижение на дорогах в четырех регионах РК

    трасса, дороги
    Фото: pixabay

    Ограничено автодвижение на дорогах в четырех регионах республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казавтожол.

    По состоянию на  9 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на четырех автодорогах общей протяженностью 4300 метров в двух областях  — Костанайской и СКО.

    Ограничение движения распространяется на восьми автодорогах республиканского значения в четырех областях — Актюбинской, Атырауской, Костанайской, СКО — общей протяженностью 463 км.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Северо-Казахстанская область КазАвтоЖол Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Транспорт Безопасность Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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