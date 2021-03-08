Ограничено автодвижение на дорогах СКО и Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах Северо-Казахстанской и Актюбинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

7 марта в 17.00 ч. в Северо-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1.«Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км. 0-68, уч. с.Киялы-с.Рощинское.

2.«Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км. 33-119, уч. с.Кривошеково-с.Тимирязево.

3. «Рощинское-Корнеевка-Волошинка» км. 0-87, уч. с.Рощинское-с.Волошинка

В 17.00 ч. в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 965-1153, уч. п.Карабутак-с.Игриз.



