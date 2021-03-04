Ограничено автодвижение на дорогах семи областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения в семи областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

В Акмолинской области:

для всех видов автотранспорта на а/д:

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-536, уч. гр.Костанайской обл.-с.Бузулук.

2.«Нур-Султан-Петропавловск» км. 18-231, уч. Нур-Султан-Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

В Актюбинской области:

1. для всех видов автотранспорта на а/д «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 92-257, уч. г.Эмба-г.Шалкар

2. для грузового и общественного видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 526-710, уч. ЗКО-с.Курашасай.

В Восточно-Казахстанской области:

для грузового и общественного автотранспорта на а/д:

1.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 105-123, уч. г.Шемонаиха -гр.РФ.

2.«Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 105-191, уч. г.Риддер-гр.РФ.

для грузового с прицепом и общественного автотранспорта на а/д:

3.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 15-102, уч. пов.с. Глубокое-г.Шемонаиха.

4.«Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. п.Белоусовка-г.Риддер.

В Западно-Казахстанской области:

для грузового и общественного видов автотранспорта на а/д:

1. «Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. с.Жымпиты-гр.Актюбинской обл.

В Карагандинской области:

для всех видов автотранспорта на а/д:

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 142-252, уч. с.Сарлык-гр.Костанайской обл.

В Костанайской области:

для всех видов автотранспорта на а/д

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377, уч. гр.Карагандинской обл.-гр.Акмолинской обл.

В Северо-Казахстанской области:

для всех видов автотранспорта на а/д:

1. «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км. 68-132, уч. с.Возвышенка -с.Ильич

2. «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ» км. 219-280, уч. с.Кишкенеколь-р.РФ.