НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничено автодвижение на дорогах нескольких областей республики. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на МИИР РК.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 92-257, участок Эмба- Шалкар, ограничено движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 776-965, уч. с.Ульке-п.Карабутак.

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Семей-граница РФ» км 2-113, участок г. Семей-граница РФ,

«Семей-Кайнар» км 8-266, участок Семей- Кайнар,

«Усть-Каменогорск-Семей» км 10-198, участок село Герасимовка- Семей,

«Омск-Майкапчагай» км 756-906, уч. Семей-Калбатау,

Семей-Курчатов,

Семей- граница Павлодарской области,

Семей-Караул.

В Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км 0-228, участок Булаево- Рощинское.

В Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км 83-184, участок станция Коктума-станция Достык (участок на реконструкций АБК «Автодор НС»).



