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    00:05, 01 Март 2021 | GMT +6

    Ограничено автодвижение на дорогах нескольких областей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничено автодвижение на дорогах нескольких областей республики. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на МИИР РК.

    В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 92-257, участок Эмба- Шалкар, ограничено движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 776-965, уч. с.Ульке-п.Карабутак.

    В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта

    В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
    «Семей-граница РФ» км 2-113, участок г. Семей-граница РФ,
    «Семей-Кайнар» км 8-266, участок Семей- Кайнар,
    «Усть-Каменогорск-Семей» км 10-198, участок село Герасимовка- Семей,

    «Омск-Майкапчагай» км 756-906, уч. Семей-Калбатау,

    Семей-Курчатов,

    Семей- граница Павлодарской области,

    Семей-Караул.

    В Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км 0-228, участок Булаево- Рощинское.

    В Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км 83-184, участок станция Коктума-станция Достык (участок на реконструкций АБК «Автодор НС»).



    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Транспорт Карагандинская область Главная Алматинская область Актюбинская область
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