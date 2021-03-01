Ограничено автодвижение на дорогах нескольких областей
В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 92-257, участок Эмба- Шалкар, ограничено движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 776-965, уч. с.Ульке-п.Карабутак.
В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта
В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
«Семей-граница РФ» км 2-113, участок г. Семей-граница РФ,
«Семей-Кайнар» км 8-266, участок Семей- Кайнар,
«Усть-Каменогорск-Семей» км 10-198, участок село Герасимовка- Семей,
«Омск-Майкапчагай» км 756-906, уч. Семей-Калбатау,
Семей-Курчатов,
Семей- граница Павлодарской области,
Семей-Караул.
В Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км 0-228, участок Булаево- Рощинское.
В Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км 83-184, участок станция Коктума-станция Достык (участок на реконструкций АБК «Автодор НС»).