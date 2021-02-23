Ограничено автодвижение на дорогах двух областей РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на дорогах двух областей республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

В Северо-Казахстанской области в 11:00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Кокшетау-Рузаевка» км 91-196, участок село Рузаевка-село Саумалколь.

«Жезказган-Петропавловск» км 595-835, участок граница Акмолинской области -село Николаевка

«Мамлютка-Костанай» км 104-180, участок село Пресновка-граница Костанайской области.

«Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км 56-119, участок село Сергеевка-село Тимирязево.

«Екатеринбург-Алматы» км 729-856, участок граница Акмолинской области - граница Костанайской области.

«Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км 0-32, участок село Тимирязево- граница Костанайской области.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Мамлютка-Костанай» км 180-250, участок граница Северо-Казахстанской области -поселок Узунколь.

«Екатеринбург-Алматы» км 687-729, участок поселок Сарыколь-граница Северо-Казахстанской области.