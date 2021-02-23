Ограничено автодвижение на дорогах Акмолинской области и ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды ограничено автодвижение на дорогах Акмолинской и Западно-Казахстанской областей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР.

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Нур-Султан-Петропавловск» км 231-293, участок Кокшетау- Щучинск. (по направлению в Щучинск).

«Обход г.Кокшетау» км. 0-18, участок город Кокшетау.



В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км 0-213, участок село Чапаево- граница РФ.

