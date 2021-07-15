Ограничения вводятся в период празднования Курбан айта в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области об ограничительных карантинных мерах в период празднования Курбан айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе вводится запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе. Вводится запрет реализации скота с автомашин и в частных домовладениях.

Забой и реализацию скота нужно проводить в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы.

Необходимо также проводить усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на убойных пунктах на территории всей области.

Жертвоприношения проводить в онлайн-режиме с подачей заявок на сайте Qurban2021.kz

В регионе необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 16 июля 2021 года со сроком действия по 23 июля 2021 года.