Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Ограничения введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону
21 Июля 2022 12:51

Ограничения введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с переходом в «желтую» зону по эпидемиологической ситуации в Нур-Султане будут приняты ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С учетом увеличения регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения города Нур-Султана и переходом в зону умеренного риска («желтую» зону) матрицы оценки эпидемиологической ситуации в столице главным санитарным врачом города Нур-Султана будут приняты следующие ограничительные меры:

- перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;

- рекомендуется ношение масок при посещении мест массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи;

- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

Столичный департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей, исполнять все ограничительные рекомендации.

«Вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции. Противостоять росту заболеваемости мы можем только пройдя вакцинацию и ревакцинацию. Вакцинируйтесь от коронавируса! Не рискуйте своим здоровьем, здоровьем своих близких», - предупредил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

В связи с продолжающейся циркуляцией в столице штаммов «омикрон» и «стелс-омикрон» вируса Sars-Cov-2 эпидемиологическая ситуация в городе продолжает ухудшаться.

За сутки выявления новых случаев достигло 642. На основании показателя госпитализированных в стационар по новой матрице оценки эпидемиологической ситуации город 21 июля перешел в «желтую» зону.

Новости по теме
Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу в РК
Более 12 тыс. человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане
Выздоровели от коронавируса 838 человек в Казахстане за сутки
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Мужчина пытался совершить самоподжог перед зданием Верховного суда в Нур-Султане
Более 6 тыс. молодежи категории NEET проживают в Нур-Султане
450 лиц с инвалидностью трудоустроились в Нур-Султане
Создать 28 тыс. рабочих мест планируют до конца года в Нур-Султане
Трое детей погибли при падении из окон с начала года в Нур-Султане
Создан биофармацевтический холдинг «QazBioPharm»
Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу в РК
Выздоровели от коронавируса 838 человек в Казахстане за сутки
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
3 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие
4 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
5 Что станет со столичным Центральным стадионом имени Кажымукана Мунайтпасова

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив