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    Ограничения введены в Алматы в связи с праздником Курбан айт

    15 Июля 2021, 20:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В документе говорится, что в связи с резким ростом распространения коронавируса в городе запрещено проведение мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе айт намаза в организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе.

    Также на территории города в период с 19 по 22 июля запрещено работа убойных цехов и рынков по реализации животных (в том числе в живом виде), а также проведение забоя скота, их реализация из автомашин и в частных домовладениях за исключением забоя скота для осуществляющих жертвоприношение в режиме онлайн, определенном центральной мечетью города.

    Акимам районов и другим органам поручено обеспечить проведение жертвоприношения горожанами (құрбандық шалу) в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт qurban2021.kz .

    Кроме того, должно быть обеспечено соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мяса жертвенных животных) при раздаче нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты.

    Должно быть организована работа Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования «Курбан айт» в условиях пандемии.

    С полным текстом можно ознакомиться по ссылке .

    Постановление вступает в силу со дня подписания.



    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Безопасность Общество Коронавирус в РК
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