Ограничения в выходной понедельник 31 августа ввели в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 31 августа будут введены ограничительные карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 августа вышло новое постановление главного государственного санитарного врача ЗКО «О поэтапном смягчении ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области», где изложены изменения и дополнения.

Так, по-прежнему приостановлена деятельность оздоровительных и пришкольных лагерей, пляжей, всех развлекательных объектов (за исключением аттракционов на открытом воздухе), кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

С 31 августа 2020 года возобновляется на основании Акта соответствия санитарным нормам (выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz) со строгим соблюдением всех санитарных требований, деятельность следующих объектов:

- религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);

- бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, предварительная запись) с установлением графика работы в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов;

- тренажерных залов (до 5 квадратных метров на одного посетителя, предварительная запись) с установлением графика работы в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов;

- спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок, до 5 квадратных метров на одного посетителя) с установлением графика работы в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов;

- объектов культуры (до 5 квадратных метров на одного посетителя, заполняемость - не более 50 процентов, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, с проведением проветривания помещений в перерывах, с использованием масок) с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09.00 часов до 18.00 часов;

- особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, в масках);

- движения междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов;

- сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок «на открытом воздухе» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы только в выходные дни с 09.00 да 18.00 часов.

В выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, будет приостановлена работа торговых домов и центров (бутики, павильоны), торговых сетей (за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них), непродовольственных и продовольственных крытых рынков, салонов красоты, парикмахерских, объектов оказывающих косметологические услуги, SPA центров (салонов), фитнесс центров, бань, саун, аттракционов на открытом воздухе, религиозных объектов, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов.

На территории всей области будет обеспечено функционирование:

- школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек;

- дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных классах, 1-4 классов по заявлению родителей, при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том, числе для детей сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа и школ-интернатов для одаренных детей.