Ограничения в ряде населённых пунктов ввели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В посёлках Шахан, Новодолинский и Долинка ввели ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на территории г.Шахтинск, пос.Шахан, пос.Новодолинский и пос.Долинка, с целью недопущения дальнейшего роста заболеваемости постановлением главного государственного санитарного врача Карагандинской области принято решение о запрещении деятельности на всей вышеуказанной территории с 00 час. 21 июня текущего года (до стабилизации эпидемиологической ситуации):

- детских оздоровительных лагерей;

- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг центры;

- букмекерских контор;

- детских развлекательных центров, включая игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях;

- банкетных залов;

- театров, концертных залов;

- объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них;

- зрелищных, массовых, семейных и памятных мероприятий, выставок, конференций, форумов, ярмарок;

- секций, кружков, мини-центров, расположенных при общеобразовательных школах;

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время;

- всех видов оценки знаний в традиционном формате;

- выезд школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и страны неблагополучные по СOVID-19;

- кроме этого запрещается движение внутриобластных и городских нерегулярных туристических перевозок;

- также будет приостановлено движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщением: Караганда – Шахтинск – Караганда; Караганда – Шахан – Караганда.

Тренажерные залы и фитнес-центры в будние дни работают строго по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 30% с соблюдением социального дистанцирования, не менее 5 м2 на одного посетителя;

- индивидуальные и групповые тренировки проводятся не более 5 человек в группе;

- бассейны работают строго по предварительной записи, в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя;

- салоны красоты работают строго по предварительной записи.

Кроме этого, на всей территории города Шахтинск вводятся следующие ограничительные меры, а именно приостанавливается деятельность в субботние и воскресные дни:

- торговых домов, торгово-развлекательных центров, торговых сетей, оптово-распределительных центров, а также магазинов по реализации непродовольственных товаров площадью более 2000 кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных павильонов, аптек, салонов красоты, химчисток и временных прививочных пунктов находящихся в них;

- спорткомплексов, спортивно- оздоровительные центров и фитнес-центров, включая йога-центры;

- фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

- саун, бассейнов, СПА-центров, массажных салонов;

- крытых рынков (продуктовых и непродуктовых).

Кроме этого, дошкольные учреждения обеспечивают деятельность дежурных групп при комплектации не более 15 человек.

- КГУ «Специальная школа-интернат №7 Управления образования Карагандинской области» обеспечивает функционирование в закрытом формате с ограничением всех внешних контактов;

- детские кабинеты/центры коррекции, детские и взрослые образовательные центры при заполняемости группы - не более 10 человек, по предварительной записи.

Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) работают с условием заполняемости не более 50%, но не более 30 посадочных мест и соблюдения 4 кв.м. на 1 посетителя. При этом остается запрет на проведение коллективных и памятных мероприятий (банкетов, тоев, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни - с 09-00 часов до 20-00 часов при этом доставка и вынос еды - без ограничения по времени.

Фудкортам также разрешается работать исключительно на вынос и доставку еды, без организации обеденного зала, расстановки столов, с установлением времени работы основного объекта.

Супермаркеты, гипермаркеты работают при условии соблюдения социальной дистанции, масочного режима, термометрии и с ограничением времени работы с 07.00 до 24.00 часов.

Государственным органам, организациям, предприятиям, органам квазигосударственного сектора, национальным компаниям, иным организациям, а также субъектам предпринимательства (офисы) в зависимости от производственной необходимости, необходимо перевести на дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников.

При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Жителям и гостям указанных территорий запрещается организация, проведение и посещение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок, дни рождения, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей);

Кроме этого, также запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов), а также запрещается нахождения на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы, за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект «Ashyq».

При этом, реализация ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, в том числе участвующих в проекте «ASHYQ» осуществляется по режиму «красной» зоны с 21 июня т.г., согласно приложению 1 к постановлению.

Постановление вступает в силу с 00 часов 21 июня 2021 года.