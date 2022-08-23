Ограничения в реализации дизтоплива сохраняются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 22 августа текущего года совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс. тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запасы дизельного топлива составляют 220,8 тыс. тонн, что достаточно на 13 дней. Запасы на НПЗ РК составляют Аи-92 – 71 тыс. тонн, дизельное топливо – 53,4 тыс. тонн», - сказал Болат Акчулаков.

Министр добавил, что по бензину Аи-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют.

«Вместе с тем, по дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации топлива, то есть переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов», - пояснил Болат Акчулаков.













Фото: economictimes.indiatimes.com



