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Ограничения в организациях образования снимают в Нур-Султане
14 Февраля 2022 21:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана внесла изменения в постановление об ограничительных и карантинных мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Внести в постановление Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан «Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан» от 21 января 2022 года№ 2» следующее дополнение:
- пункт 2 дополнить 12 абзацем следующей редакции:
«Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования» от 10 февраля 2022 года № 8», -говорится в тексте документа.
Настоящее постановление вступает в силу с 14 февраля. Полный текст документа доступен по ссылке.
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