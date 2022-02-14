Ограничения в организациях образования снимают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана внесла изменения в постановление об ограничительных и карантинных мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внести в постановление Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан «Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан» от 21 января 2022 года№ 2» следующее дополнение:

- пункт 2 дополнить 12 абзацем следующей редакции:

«Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования» от 10 февраля 2022 года № 8», -говорится в тексте документа.

Настоящее постановление вступает в силу с 14 февраля. Полный текст документа доступен по ссылке.