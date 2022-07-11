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Ограничения в электросетях после ЧП на МАЭК сняли в Атырауской области
11 Июля 2022 15:48

Ограничения в электросетях после ЧП на МАЭК сняли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ограничения с поставками электроэнергии в электросети после ЧП на МАЭК сняты в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 июля в 21:24 на МАЭК произошло отключение энергоблока № 2 , так же на гидротехнических сооружениях Karabatan Utility Solutions отключился газотурбинный генератор № 2. Вследствие этого произошло понижение частоты до 49Гц, при этом сработала противоаварийная автоматика, направленная на повышение надежности работы энергосистемы. Были приняты меры по вводу ограничений с чередованием отключения потребителей в электросетях АО «Атырау Жарык». В 23:16 на гидротехнических сооружениях Karabatan Utility Solutions ввели в работу газотурбинный генератор № 2. Частота в электросетях поднялась до 50Гц. В последующем было произведено подключение потребителей, отключенных действием противоаварийной автоматики. В настоящее время все введенные ограничения в электросетях АО «Атырау Жарык» в Атырауской области сняты», - сообщили в пресс-службе энергетической компании «Атырау-Жарык».

11 июля в 01:03 со стороны России ввели в работу транзитную линию ВЛ-220кВ Л-254 для обеспечения надежности работы энергосети.

10 июля Атырауская и Мангистауская энергосистемы работали в замкнутом режиме через МАЭК, транзитная линия России ВЛ- 220 кВ Л-254 находилась в ремонте.


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Автор:
Корреспондент
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