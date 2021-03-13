Ограничения сняли для пассажирских поездов в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разрешена посадка/высадка пассажиров по Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

В соответствие с решением Межведомственной комиссии РК от 2 марта 2021г. по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК с 00:00 часов 13 марта 2021 года разрешена продажа железнодорожных билетов и посадка/высадка пассажиров по всем станциям, расположенных на территории Костанайской области, следующим пассажирским поездам и станциям:

• №37/38 «Мангистау - Нур-Султан Нурлы жол» на/из станциях Арка, Лисаковск, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши;

• №47/48 «Атырау - Нур-Султан Нурлы жол» на/из станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь;

• №603/604 «Нур-Султан Нурлы жол – Аркалык» на/из станций Фурмановский;

• №43/44 «Костанай - Алматы-1» на/из станциях Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай.;

• №57/58 «Уральск - Нур-Султан Нурлы жол» на/из станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь;

• №327/328 «Костанай – Караганды» на/из станциях Карагалинская, Сарыколь, Дудаковка, Коскуль;

• №621/622 «Костанай – Аркалык» на/из станциях Темирбулак, Притобольская, Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай, Фурмановский.

Также всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получать по номеру «105».

«В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, (...) а также соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов», - добавили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».