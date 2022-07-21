21 Июля 2022 19:05

Ограничения с 23 июля введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице ввели ограничительные меры в связи с переходом в «желтую» зону по распространению КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в опубликованном постановлении главного санитарного врача города Нур-Султана Сархат Бейсеновой отмечено:

Акимату г. Нур-Султан, Палате предпринимателей г. Нур-Султан, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности рекомендовать:

- ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи;

- перевод проведения совещаний (заседаний) с числом участников свыше 10 человек в дистанционный формат.

Акимату г. Нур-Султан, Палате предпринимателей г. Нур-Султан, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, руководителям предприятий, организаций, субъектам предпринимательства, физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности обеспечить:

- соблюдение рекомендаций по ношению масок и использование антисептиков для обработки рук в общественных местах;

- перевод на дистанционный формат работы беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате);

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по своевременной вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции;

- исключение проведения мероприятий с совмещением групп и классов в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);

- организацию работы по проведению дезинфекционных мероприятий, бесперебойной работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха и соблюдению режима проветривания на объектах с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте.

Управлению общественного здравоохранения г. Нур-Султан:

-активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города.

Акимату г. Нур-Султан, Палате предпринимателей г. Нур-Султан, управлению внутренней политики г. Нур-Султан обеспечить:

- проведение информационного сопровождения в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о принимаемых мерах, объяснить важность и жизненную необходимость принимаемых решений, направленных на обеспечение безопасности человека, общества и государства;

- проведение радиоинформирования по ношению масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), а также в городском общественном транспорте;

- довести настоящее Постановление до сведения всех заинтересованных государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства и населения города.

Районным управлениям департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султан, департаменту полиции г. Нур-Султан, районным акиматам обеспечить усиленный контроль за исполнением настоящего Постановления.

Настоящее Постановление вступает в силу с 23 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу.