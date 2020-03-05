Ограничения необходимы – Елжан Биртанов о запрете на въезд пассажиров из стран первой категории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал ограничения на въезд в страну граждан из других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ограничения необходимы. Многие страны их делают. 4 марта были введены ограничения для иностранных граждан из стран первой категории. Чтобы ограничить поток пассажиров, мы ввели такие нормы. К сожалению, продолжаются факты, когда наши граждане, несмотря на опасность, выезжают в другие страны, особенно в страны первой категории. Особенно хочу выделить Южную Корею, где очень много наших граждан находится. В связи с тем, что вспышка инфекции нарастает, мы постепенно ограничительные меры вводим. Поэтому с первых дней мы говорили нашим гражданам не выезжать в эти страны. Нас за это критиковали, что мы мешаем бизнесу, но тем не менее эти рекомендации направлены на защиту наших граждан», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, если эти граждане возвращаются, то они должны быть готовы к ограничительным мерам.

«Это абсолютно законно, в соответствии с Кодексом об охране здоровья населения. Существует адмответственность за нарушение этих норм. Ограничения введены, но не всегда мы можем повлиять на авиакомпании других стран. Поэтому с целью защиты мы имеем право действовать вплоть до депортации въехавших лиц и проводим депортацию. В частности, 4 числа прибыл борт из ОАЭ, где были два гражданина КНР. Мы их изолировали, наблюдали и отправили в КНР. Другие страны также такие меры принимают. Это сбалансированная политика», - заявил министр.

В этой связи, отмечает глава Минздрава, принимаются дополнительные меры.

«Вы знаете ситуацию пассажиров из Японии. Их состояние стабильное, они скоро будут выписаны. Также сегодня прибывает борт из Южной Кореи. Мы готовимся, размещаем их на карантин. Готовность наших клиник есть, размещаем, обследуем и смотрим. Если есть больные, то размещаем в специализированные больницы. Важно понимать, что количество таких граждан будет увеличиваться. Мы заранее готовились, у нас достаточное количество объектов, где граждане будут находиться в изоляции с питанием и соблюдением санитарных норм. Но это не больные люди. Это здоровые люди», - заверил Е. Биртанов.