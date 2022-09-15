Ограничения на продажу куриных яиц объяснили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В управлении предпринимательства и туризма Атырауской области разъяснили введенные ограничения при продаже куриных яиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области месячная потребность в яйце составляет 7,9 млн штук. В регионе действуют два крупных предприятия по производству яичной продукции. Это ТОО «Алмалы кус» и «Бакай кус» - мощность их производства в месяц около 2 млн штук. Эти два предприятия обеспечивают лишь 30% потребностей области. Для полного обеспечения региона яйца завозятся из Костанайской, Актюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей», - сообщил руководитель управления предпринимательства и туризма Атырауской области Нурбол Жанабеков.

Яйцо куриное первой категории входит в перечень социально значимых продовольственных товаров.

«На сегодняшний день на бюджетные средства по «оборотной схеме» куриные яйца реализуются через «Идеал-маркет» в 38 точках по стоимости 35,6 тенге за штуку. В других торговых сетях и магазинах они дороже. Поэтому их стали крупными партиями скупать для перепродажи. В целях предотвращения спекулятивных действий и дефицита яиц было установлено ограничение в «Идеал-Маркет» - не более 10 яиц в одни руки. В других торговых точках яйца есть, и таких ограничений нет. Но они дороже», - сообщил Нурбол Жанабеков.