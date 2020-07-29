Ограничения на празднование Курбан айта ввели в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление и.о. главного государственного санврача Алматинской области Асхата Чарапиев, касающееся празднования Курбан айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, с 31 июля по 2 августа 2020 года запрещается проведение массовых мероприятий с скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домах и мечетях, организация и проведение забоя, реализация скота с транспорта вдоль автодороги на территории области, и реализацию скота в частных домах.

Кроме того, приостановлена деятельность убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью области.

«Убой скота производить при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей; не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний; обеспечить надлежащее санитарное состояние убойных цехов, отвечающее требованиям ветеринарно-санитарных норм; при входе установить дезинфицирующий коврик; обеспечить персонал специальной одеждой, запасом одноразовых медицинских масок, перчаток, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами; обеспечить достаточным количеством холодильного оборудования для хранения туш и транспортировку их до места назначения в рефрижераторах», - говорится в постановлении.

Департаменту полиции области, Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК предписано организовать на въездах в населенные пункты области контроль по недопущению и пресечению завоза животных на территорию области, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме.

Кроме того, в области будет усилен ветеринарно-санитарный контроль.