Ограничения на поездки в ЕС могут быть частично сняты в начале июля
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Ограничения на поездки в ЕС для граждан третьих стран могут быть частично сняты в начале июля. Об этом в среду в ходе пресс-конференции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Европейская комиссия на этой неделе обратится к странам Евросоюза с предложением «постепенной и частичной» отмены ограничений на «несущественные поездки» граждан третьих стран в ЕС с учетом «ряда принципов и критериев», проинформировал Боррель.
Большинство государств ЕС в прошлую пятницу предложили продлить действующие ограничения на внешних границах блока из-за пандемии коронавируса по меньшей мере до 1 июля.
Запрет на «несущественные поездки» в ЕС и Шенгенскую зону действует с середины марта. Исключения сделаны для отдельных категорий, в том числе для граждан ЕС и членов их семей, лиц, имеющих право на долгосрочное проживание, путешествующих по семейным обстоятельствам, дипломатов, медиков и ученых, помогающих бороться с коронавирусом.
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