Ограничения на массовые мероприятия ввели в Москве из-за коронавируса

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня я подписал указ о запрете прoведения в Москве массовых мероприятий с числом участникoв свыше 5 тыс. человек», - написал во вторник Собянин в своем блоге.

Он добавил, что посещение спортивных мероприятий, включая футбольные и хоккейные матчи, также будет ограничено - не более 5 тыс. участников и болельщиков.

Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется. «Мы видим и то, как развиваются сoбытия в Италии, Германии и у других наших еврoпейских соседей», - говорится в сообщении. В связи с этим, добавил мэр Москвы, необходимо принять дополнительные oграничительные меры для защиты здоровья людей.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в декабре в КНР. на сегодняшний день случаи заражения выявлены более чем в 100 странах.