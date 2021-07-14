Ограничения на Курбан айт - постановление главного санврача Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление об ограничительных мероприятиях в дни празднования мусульманского праздника Курбан айт в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана постановляет:

Жителям и гостям Нур-Султана строго соблюдать следующие требования:

1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, посвящённых празднованию Курбан айта, в том числе на дому.

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), Управлению по делам религий города Нур-Султан, руководителям религиозных объединений города Нур-Султан, руководителям районных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан обеспечить:

2.1. запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы «Айт намаз», включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей;

2.2. организацию и проведение обряда жертвоприношения в режиме онлайн (через сайт qurban2021.kz), в специально отведенных местах (убойных пунктах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, социальной дистанции и обязательным ношением масок, исключив массовое скопление людей.

Постановление вступает в силу с 14 июля.

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