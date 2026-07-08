Ограничения на импорт сырья повлияли на производство дизеля и мазута в Узбекистане

По итогам 2025 года «Узбекнефтегазу» удалось сократить долговую нагрузку с 3,1 до 2,7. Благодаря рефинансированию на более выгодных условиях и досрочному погашению кредитов с высокой процентной ставкой, привлеченных ранее, компания сэкономила 219 млрд сумов ($18,2 млн) на выплате процентов. Объем дебиторской задолженности снизился на 1,2 трлн сумов ($99,8 млн) по сравнению с началом года, а расходы были оптимизированы на 1 трлн сумов ($83 млн) относительно запланированного уровня, несмотря на рост заработной платы сотрудников.

На совещании также были отмечены улучшенные показатели работы нефтебаз. Если по итогам первого полугодия 2025 года 14 нефтебаз зафиксировали убыток в размере 36,5 млрд сумов ($3 млн), то за аналогичный период 2026 года ими было реализовано 250 тысяч тонн автомобильного бензина и 114 тысяч тонн дизельного топлива. В результате деятельность нефтебаз завершилась с чистой прибылью в 5,4 млрд сумов ($449 тысяч). В компании отметили, что таких результатов удалось достичь благодаря проведению системных реформ, внедрению цифровых решений и повышению эффективности управления.

Вместе с тем участники совещания указали на ряд нерешенных вопросов. В частности, было отмечено невыполнение плановых показателей по производству дизельного топлива и мазута из-за ограничений на импорт сырья, связанных с геополитической ситуацией. Следовательно, перед компанией поставлена задача до конца года обеспечить выполнение запланированных объемов производства.

Ранее сообщалось, что Узбекистан сократил авиарейсы в направлении России из-за дефицита авиационного топлива.