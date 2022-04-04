Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ограничения на экспорт муки и зерна введут в Казахстане

    4 Апреля 2022, 14:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по введению ограничений на экспорт муки и зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас прорабатывается вопрос введения ограничений и на экспорт зерна, и на экспорт муки. Мы сейчас прорабатываем, это будут такие объемные цены, они не помешают экспорту как муки, так и зерна. Российская Федерация ввела у себя временный запрет на экспорт пшеницы и экспорт зерновых. Мы эту ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный, он и будет положительным. Для внутреннего рынка у нас хватит для потребления, на экспорт еще останется, на уровне среднегодовых объемов», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса после Правчаса.

    По его словам, экспортеры не хотят продавать зерно на внутренний рынок, ждут, когда цены поднимутся.

    «Мы же все видим, читаем новости, знаем, что будет расти цена в мире. Если возьмем биржевые цены, можно увидеть, что это все растет изо дня в день. Поэтому здесь есть некоторая несогласованность между переработчиками муки и производителями зерна. Будет введено соответствующее ограничение (на экспорт - прим. ред), и определенную часть они должны будут направить на внутренний рынок», - отметил министр.

    Он заверил в том, что на крайний случай запасы муки имеются и в Продкорпорации.

    «Поэтому мы готовы в крайнем случае, если будет дефицит - а это невозможно благодаря положительному балансу. Просто производители зерна ждут повышения цены и не хотят продавать мукомольщикам, с этим связан временный дисбаланс. Это не связано с тем, что нет пшеницы или зерна. Все устаканится, все будет хорошо», - заключил глава Минсельхоза.

    Фото:sitebooster-appsharp.netdna-ssl.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Более 3 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд в 2023 году
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    4 Сильные дожди идут в СКО
    5 Башенный кран упал в Астане