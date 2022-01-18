Ограничения из-за ухудшения эпидситуации прокомментировал Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал об ограничительных мерах в связи с ухудшением эпидситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее отметил Ералы Тугжанов, ухудшение эпидситуации на сегодня приводит к большой нагрузке на систему здравоохранения.

«Межведомственной комиссией приняты дополнительные ограничительные меры. Это обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за рубежа, независимо от статуса вакцинации», - сказал Ералы Тугжанов во время пресс-конференции в СЦК.

Расширен перечень объектов, деятельность которых разрешена только при наличии «зеленого» статуса по программе Ashyq.

«Применяется дифференцированный подход к обучению школьников, студентов в зависимости от эпидситуации в регионах. Введены дополнительные ограничения для объектов с массовым скоплением населения. Эти вынужденные меры, прежде всего, направлены на защиту наших граждан», - заявил заместитель Премьер-Министра.



