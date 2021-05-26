Ограничения из-за распространения коронавируса вводят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 27-го мая вновь вводят карантинные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев.

С четверга приостанавливается деятельность бильярдных, боулингов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, банкетных залов, компьютерных клубов, аквапарка.

Вводится запрет на проведение поминок. В религиозных объектах запрещаются коллективные мероприятия в закрытых помещениях. На открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека – разрешены.

Ограничивается деятельность объектов культуры для индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 человек.

В детских садах будут функционировать только дежурные группы - не более 25 человек в группе. Работа детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров разрешена при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи.

Приостанавливается деятельность общественных бань, саун в воскресенье, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок.

Спортивные мероприятия будут проводиться при заполняемости не более 15%.

Работа театров, кинотеатров, концертных залов возможна при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.

С 29-го мая сокращается время работы объектов общественного питания до 24.00 часов. Объекты предпринимательства, внедрившие проект «Ashyq», могут работать по ограничениям «зеленой» зоны.

На дистанционную форму работы переводятся не менее 50% сотрудников. Если проводится вакцинация, то деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению. В очном режиме могут работать сотрудники, завершившие полный курс вакцинации и переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Введение ограничений связано с переходом области в «желтую зону» из-за резкого увеличения числа инфицированных.