Ограничения из-за распространения коронавируса вводят в СКО
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев.
С четверга приостанавливается деятельность бильярдных, боулингов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, банкетных залов, компьютерных клубов, аквапарка.
Вводится запрет на проведение поминок. В религиозных объектах запрещаются коллективные мероприятия в закрытых помещениях. На открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека – разрешены.
Ограничивается деятельность объектов культуры для индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 человек.
В детских садах будут функционировать только дежурные группы - не более 25 человек в группе. Работа детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров разрешена при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи.
Приостанавливается деятельность общественных бань, саун в воскресенье, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок.
Спортивные мероприятия будут проводиться при заполняемости не более 15%.
Работа театров, кинотеатров, концертных залов возможна при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.
С 29-го мая сокращается время работы объектов общественного питания до 24.00 часов. Объекты предпринимательства, внедрившие проект «Ashyq», могут работать по ограничениям «зеленой» зоны.
На дистанционную форму работы переводятся не менее 50% сотрудников. Если проводится вакцинация, то деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению. В очном режиме могут работать сотрудники, завершившие полный курс вакцинации и переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
Введение ограничений связано с переходом области в «желтую зону» из-за резкого увеличения числа инфицированных.