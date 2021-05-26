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    15:37, 26 Май 2021 | GMT +6

    Ограничения из-за распространения коронавируса вводят в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 27-го мая вновь вводят карантинные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев.

    С четверга приостанавливается деятельность бильярдных, боулингов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, банкетных залов, компьютерных клубов, аквапарка.

    Вводится запрет на проведение поминок. В религиозных объектах запрещаются коллективные мероприятия в закрытых помещениях. На открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека – разрешены.

    Ограничивается деятельность объектов культуры для индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 человек.

    В детских садах будут функционировать только дежурные группы - не более 25 человек в группе. Работа детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров разрешена при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи.

    Приостанавливается деятельность общественных бань, саун в воскресенье, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок.

    Спортивные мероприятия будут проводиться при заполняемости не более 15%.

    Работа театров, кинотеатров, концертных залов возможна при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.

    С 29-го мая сокращается время работы объектов общественного питания до 24.00 часов. Объекты предпринимательства, внедрившие проект «Ashyq», могут работать по ограничениям «зеленой» зоны.

    На дистанционную форму работы переводятся не менее 50% сотрудников. Если проводится вакцинация, то деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению. В очном режиме могут работать сотрудники, завершившие полный курс вакцинации и переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

    Введение ограничений связано с переходом области в «желтую зону» из-за резкого увеличения числа инфицированных.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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