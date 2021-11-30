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Ограничения из-за пандемии сохранятся еще год-полтора, считает доцент Рафаиль Кипшакбаев

30 Ноября 2021 17:06
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Ограничения из-за пандемии сохранятся еще год-полтора, считает доцент Рафаиль Кипшакбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ограничения из-за пандемии сохранятся еще 1-1,5 года. Такой прогноз дал доцент кафедры эпидемиологии, доказательной медицины и биостатистики Казахстанского медицинского университета Рафаиль Кипшакбаев в ходе онлайн-лектория, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Давать прогнозы – всегда дело неблагодарное. Главное – потом качественно объяснить, почему этого не произошло, согласно твоему прогнозу. В данном случае – я, кстати, об этом говорил, и мой прогноз сбывается, – с каждой мутацией вирус будет распространяться более широко, захватывая более широкие слои населения, но течение будет легче. То есть, меньше людей будет попадать в стационары, реанимации. Скорее всего, мы дойдем до какого-то бессимптомного варианта. То есть, во-первых, вирус никуда не уйдет. Скорее всего, мы с ним будем жить очень-очень долго. Да, этиотропного лечения, то есть, лечения причины пока нет. Соответственно, сама пандемия и все эти ограничительные меры – они, скорее всего, закончатся где-то через год-полтора. Затем этот вирус прочно войдет в нашу жизнь и будет нечто среднее между гриппом и простудой, то есть, вызывать определенное недомогание. В редких случаях, в случаях группы риска, возможно, будут осложнения. Но, в большинстве своем, люди будут достаточно легко и просто переносить эту инфекцию. В общем, это все будет похоже на простуду или грипп», – сказал Р. Кипшакбаев.

В ходе лектория ученый рассказал о необходимости вакцинации детей наравне со взрослыми, механизме выработки иммунитета при вакцинации, мутациях вируса коронавирусной инфекции, социальной ответственности и коллективном иммунитете.

Также, отвечая на вопросы журналистов, Р. Кипшакбаев пояснил, что необходимость вакцинации беременных женщин связана с тем, что заражение в период беременности создает угрозу для здоровья и жизни как матери, так и будущего ребенка.


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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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