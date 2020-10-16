Ограничения из-за коронавируса вводят в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане, связанной с резким ростом количества инфицированных граждан короновирусом, оперативным штабом при правительстве АР принято решение о введении ряда ограничений, в рамках действующего до 2 ноября текущего года особого карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб при правительстве страны.

С 00:00 19 октября до 06:00 2 ноября текущего года в городе Баку прекращается деятельность Бакинского метрополитена. В указанные сроки объявлены каникулы во всех образовательных учреждениях страны.

До 30% сокращается выход на работу работников госструктур с переходом остальных работников на дистанционный режим. Подобные требования и правила рекомендованы для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах.

Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, не рекомендуется выходить из дома без необходимости.

В рамках предпринятых мер Оперштаб призывает граждан строго соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, пользоваться защитными масками, выходить из дома только при необходимости, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать существующие карантинные условия.

Напомним, по сообщению Оперативного штаба при правительстве страны, 15 октября в Азербайджане было зарегистрировано 530 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.