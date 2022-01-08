Ограничения интернет-связи прокомментировал Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал ограничения интернет-связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все знаете, что наряду с контртеррористическими мероприятиями доступ к интернету ограничен. Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий.

Мы со своей стороны понимаем, что из-за цифровизации жизненно необходимых сфер деятельности, многие практически оказались без наличных в кармане. Совместно с Нацбанком, банками и организациями мы проработали механизм, при котором независимо от полного отключения Интернета, доступ к некоторым ресурсам будет обеспечиваться по возможности в круглосуточном режиме», - написал Багдат Мусин в Instagram .

На данный момент п редоставлен доступ к платежным сервисам Халык Хоумбанк и Каспи. Проводится работа по подключению других банков. То есть даже когда нет интернета, эти приложения будут доступны.

Доступен ряд новостных ресурсов: tengrinews.kz, inform.kz, baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.kz и др. Доверяйте только проверенным источникам информации!

Также в офлайне доступен сайт akorda.kz.

«Сегодня будет проработан вопрос доступа к остальным жизненно важным сервисам. Все проходит поэтапно, по каждому ресурсу проводится отдельная работа, включая проверку на возможность злоумышленников использования серверов с наличием доступа в противоправных целях. Если есть предложения по включению того или иного сервиса, оставляйте предложения в комментариях. Выполнено несколько поручений Президента. Первое: Так как в режиме отключенного интернета люди использовали голосовой и смс трафик, всем абонентам будет начислен бесплатный пакет на 200 смс и 300 минут», - отметил он.

«Второе: на базе колл-центра 1414 мы организовали прямую линию по поиску без вести пропавших и пострадавших.

Третье: благодаря тесной работе с операторами связи, граждане получают оповещения и новости посредством SMS-сообщений», - добавил Б. Мусин.



