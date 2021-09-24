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Ограничения и вакцинация способствовали выходу ЗКО из «красной» зоны - замакима

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Сентября 2021, 19:01
Ограничения и вакцинация способствовали выходу ЗКО из «красной» зоны - замакима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники, педагоги, государственные служащие 100% привились от коронавируса в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил заместитель акима региона Айдар Нуралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала компании вакцинации привито первым компонентом – 218 050, вторым компонентом привито – 190 469 человек», - сообщил Айдар Нуралиев в ходе брифинга в СЦК.

«На сегодняшний день медицинские работники, педагоги, государственные служащие охвачены прививкой против коронавирусной инфекции практически на 100%, также дополнительно увеличиваем количество выездных прививочных пунктов», - отметил заместитель акима.

«Как мы видим, принятые ограничительные меры, а также поэтапная вакцинация дали положительные результаты, способствовали снижению заболеваемости и выходу области из «красной» зоны», - подчеркнул А. Нуралиев.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом снизилась в Западно-Казахстанской области.


Западно-Казахстанская область   Акимат   Минздрав РК   Здравоохранение   Регионы Казахстана   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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