Ограничения и вакцинация способствовали выходу ЗКО из «красной» зоны - замакима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники, педагоги, государственные служащие 100% привились от коронавируса в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил заместитель акима региона Айдар Нуралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала компании вакцинации привито первым компонентом – 218 050, вторым компонентом привито – 190 469 человек», - сообщил Айдар Нуралиев в ходе брифинга в СЦК.

«На сегодняшний день медицинские работники, педагоги, государственные служащие охвачены прививкой против коронавирусной инфекции практически на 100%, также дополнительно увеличиваем количество выездных прививочных пунктов», - отметил заместитель акима.

«Как мы видим, принятые ограничительные меры, а также поэтапная вакцинация дали положительные результаты, способствовали снижению заболеваемости и выходу области из «красной» зоны», - подчеркнул А. Нуралиев.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом снизилась в Западно-Казахстанской области.