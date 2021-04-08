Ограничения и рейды не приносят результатов: главный санврач Нур-Султана прокомментировала заявление Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова прокомментировала заявление Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева о том, что ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов прокомментировали главный санврач столицы и начальник местной полицейской службы столичного департамента полиции.

Сархат Бейсенова отметила, что все зависит от того, как само население относится к мерам ограничительного характера. Это и ответственность естественно в обязательном порядке предпринимателей, призналась она.

«То есть, соблюдение тех или иных режимных моментов, которые мы рекомендуем, естественно всегда видим определенное улучшение эпидемиологической ситуации. Но для этого естественно всегда нужно время. Мы всегда отслеживаем двухнедельный инкубационный период. Если видим, так скажем, нарушения, которые наблюдаются, от этого большого результата мы не видим. Но, когда в течение длительного времени накладываем ограничительные мероприятия на те или иные объекты, за счет этого идет уменьшение контактов населения, тогда естественно видим уменьшение выявляемости заболевания среди контактных лиц», - прокомментировала главный санврач Нур-Султана.

Начальник местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана отметил, что при проверке заведений нет выборочного характера.

«По каналу 102, через социальные сети, чаты мессенджеров и от жителей города поступают сообщения о том, что то или иное увеселительное заведение нарушает режим карантина. Мы соответственно реагируем и проверяем на нарушение режима карантина», - добавил Арман Айтмагамбетов.