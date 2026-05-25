Ограничения движения с 25 по 29 мая введут в Астане

Служба государственной охраны РК обратилась к жителям и гостям Астаны в связи с временными ограничениями движения с 25 по 29 мая, передает Kazinform.

В рамках государственного визита в Казахстан Президента Российской Федерации и заседания Высшего Евразийского экономического совета и подготовки к ним, 25–29 мая 2026 г. на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

В сообщении говорится, что мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.

Также в эти дни запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над г. Астана.

— Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня, - отметили в пресс-службе СГО.

Ранее сообщалось, Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.