Ограничения для большегрузов вводятся на дорогах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 23 марта по 1 мая в Костанайской области вводятся ограничения для грузового автотранспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального филиала ТОО «Казахавтодор».

Как сообщает «Казахавтодор, ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог после зимы.

«Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах»,- сообщили в пресс-службе профильного учреждения.

Ограничения будут действовать в Костанайской области до 1 мая.