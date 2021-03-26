РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 25 Март 2021 | GMT +6

    Ограничения для большегрузов вводятся на дорогах Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 23 марта по 1 мая в Костанайской области вводятся ограничения для грузового автотранспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального филиала ТОО «Казахавтодор».

    Как сообщает «Казахавтодор, ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог после зимы.

    «Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах»,- сообщили в пресс-службе профильного учреждения.

    Ограничения будут действовать в Костанайской области до 1 мая.


    Теги:
    Дороги Костанайская область Транспорт
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!