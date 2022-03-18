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    16:14, 18 Март 2022 | GMT +6

    Ограничений по экспорту нефти не наблюдается – Болат Акчулаков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан имеет диверсифицированную систему транспортировки нефти для экспорта и поставок на внутренний рынок. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что экспорт казахстанской нефти осуществляется по следующим маршрутам:

    - нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума;

    - нефтепровод Атырау-Самара;

    - нефтепровод Атасу-Алашанькоу;

    - морской порт Актау;

    - по железной дороге.

    «Ограничений по экспорту нефти не наблюдается. Вместе с тем, при снижающейся добыче на актюбинских и кумкольских месторождениях для обеспечения устойчивой работы нефтегазового комплекса, обеспечения потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и дальнейшей диверсификации экспортных маршрутов транспортировки нефти, поручаю совместно с «КазМунайГаз» и «КазТрансОйл» начать разработку проекта дальнейшего расширения нефтепровода Кенкияк-Атырау до 12 млн тонн в год», - добавил министр.



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