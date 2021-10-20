Ограничений на поставку электроэнергии в Жамбылской области не будет - ЖЭС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцы активно обсуждают в социальных сетях появившиеся на отдельных медиаресурсах сообщения о якобы предстоящих отключениях от электроэнергии частных потребителей и объектов, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Председатель наблюдательного совета ТОО «Жамбылские электрические сети» и ТОО «Жамбыл Жарык Сауда-2030» Шамиль Хакимов разъяснил ситуацию корреспонденту МИА «Казинформ».

«ТОО «ЖЭС» официально заявляет о том, что распространяемая в некоторых СМИ информация о вводимых по поручению системного оператора АО «KEGOC» ограничениях на передачу электрической энергии потребителям Жамбылской области, в частности, в районах области, не соответствует действительности», - сказал он.

По словам спикера, в соответствии с действующими нормативными актами в области электроэнергетики участники оптового рынка электроэнергии обязаны соблюдать суточные графики потребления электрической энергии. При этом системный оператор АО «KEGOC» контролирует соблюдение графика субъектами оптового рынка, в том числе ТОО «Жамбылские электрические сети» и ТОО «ЖамбылЖарықСауда-2030».

«Учитывая, что суточные графики формируются на основании прогнозных данных, а также принимая во внимание неравномерное потребление электроэнергии жамбылскими потребителями, соблюдение суточных графиков со стороны ТОО «ЖЭС» и ТОО «ЖЖС-2030» в отдельных случаях ввиду производственных и технологических процессов не представляется возможным. В таких случаях АО «KEGOC» для предотвращения аварийных нарушений в Единой электроэнергетической системе РК дает команду участникам оптового рынка, в том числе ТОО «ЖЭС» и ТОО «ЖЖС-2030», принимать меры по соблюдению суточного графика. Тогда, в случаях увеличения потребления, перебора электроэнергии потребителями, для бесперебойной поставки ТОО «ЖЖС-2030» дополнительно приобретает мощности на электрических станциях, тем самым принимая меры по соблюдению суточных графиков», - пояснил Шамиль Хакимов.

Собеседник подчеркнул, что в отношении потребителей Жамбылской области не применяются какие-либо ограничения на подачу электрической энергии по поручению системного оператора АО «KEGOC».

«Прекращения или ограничения подачи электрической энергии в Жамбылской области применяются лишь в рамках ремонтных или ремонтно-восстановительных работ, либо в случае замены устаревшего электрооборудования», - уточнил председатель наблюдательного совета ТОО «Жамбылские электрические сети» и ТОО «Жамбыл Жарык Сауда-2030» Шамиль Хакимов.