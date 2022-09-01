Ограничение президентского мандата не даст злоупотреблять сроками – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ляззат Калтаева прокомментировала решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева ограничить срок президентского мандата до 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, это рациональный и разумный подход. Не длительные сроки дадут возможность хотя бы завершить какую-то программу, какие-то цели. В то же время, это не даст возможность злоупотреблять сроками», - сказала Ляззат Калтаева в кулуарах Мажилиса.

«Думаю, это принесет только пользу. По крайней мере, наши современные знания показывают, что такие шаги надо предпринимать», - добавила депутат.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

«После долгих размышлений, я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента. Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу РК.





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