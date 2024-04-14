Ограничение подачи электричества полностью снято в Петропавловске

Официальный представитель Министерства энергетики РК Шынгыс Ильясов сообщил о проводимых работах по восстановлению электроснабжения в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Что касается электроснабжения водозабора, обеспечивающей водоснабжение города. Электроснабжение 1 подъема водозабора ТОО «Кызылжар Су» осуществляется от 4 линий. В результате резкого подъема уровня воды в реке Есиль и подъема льда 11, 12 апреля были повреждены все 4 питания. Была организована доставка трансформатора и дизель-генератора, но в связи с затоплением насосной, сейчас монтируется новая на озере Пестрое, — сказал Шынгыс Ильясов на брифинге в СЦК.

По его словам, электрическая часть смонтирована и подано напряжение. Механическую часть планируют завершить сегодня, примерно к 16 часам.

— В настоящее время ограничение потребителей города в электроэнергии снято в полном объеме. Накануне около 9.20 в электрических сетях АО «СевКаз РЭК» было повреждение льдом промежуточной опоры. В 14.38 ограничения по обеспечению электроэнергией были сняты почти в полном объеме, в 20.45 электроснабжение города было восстановлено полностью, — отметил представитель Минэнерго.

В ряде регионов отмечается положительная динамика. В Костанайской области количество отключенных абонентов сокращено с 5 до 1 тысячи. В Актюбинской области так же с 5,5 тысяч до 103 абонентов. В Западно — Казахстанской области количество абонентов под ограничениями сокращено в 4 раза, а в Атырауской области - в 3 раза.

В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие более 9 000 специалистов энергетиков, 2 145 единиц специальной автотехники. В наличие 414 мобильных источников электроэнергии.

В ближайший период предстоит восстановить 1 867 опор линий электропередачи разных классов напряжений. Все необходимые материалы для ликвидации последствий имеются.