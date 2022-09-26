Ограничение на въезд россиян через морские и воздушные порты вступает в силу в Польше

ВАРШАВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Распоряжение об ограничении въезда в Польшу российских граждан с понедельника вступило в силу на воздушных и морских польских пограничных пунктах пропуска. Ранее эти меры были введены на пеших и автомобильных КПП, передает МИ А «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Теперь морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет.

19 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян по итогам достижения соответствующих договоренностей с властями Эстонии, Литвы и Латвии, решившими ограничить возможность въезда в Шенгенскую зону российским гражданам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях, а также по программам международного сотрудничества.

Сотрудники польской пограничной службы, как и страны Балтии, отказывают во въезде на территорию Польши по вышеуказанным причинам, в том числе российским гражданам, которые имеют шенгенские визы, выданные третьими странами.

Исключения есть для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок, ученых и учащихся польских учебных заведений, рыбаков.

Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы. Польскую визу могут получить только дипломаты, водители грузовиков, члены семей граждан Польши или других стран Евросоюза, а также обладатели «карты поляка» - документа, подтверждающего польское происхождение, или же люди, имеющие гуманитарные основания.

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