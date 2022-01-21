Ограничение международных перелётов не сыграет большую роль в предотвращении омикрона - Алмаз Шарман

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал, какую роль играет ограничение международных перелётов во время вспышки вызванного новым вариантом коронавируса «омикрон», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам профессора, омикрон сам по себе чрезвычайно заразный вариант коронавируса.

«Ограничение международных перелётов вряд ли сыграет колоссальную роль в снижении распространения эпидемии. Распространение инфекции протекает большими темпами. Поэтому в этом смысле ограничение международных перелётов не играет особую роль. Тем не менее, накануне рождественских каникул в Европе ежедневно не летало порядка четырёх тысяч международных авиарейсов из-за того, что пилоты заболевали омикроном. Поэтому все противоэпидемиологические меры в случае с омикроном должны соблюдаться», - сказал Алмаз Шарман в разговоре по телефону с корреспондентом агентства.

Он также отметил, что ограничения международных коммуникаций, перелётов и торговли сыграло большую роль в замедлении экономической деятельности.

«Пандемия привела к серьёзному снижению экономической активности во многих странах мира. Снизился валовый внутренний продукт. Многие проблемы возникли с логистикой и с созданием рабочих мест»,- сказал он.

Алмаз Шарман подчеркнул, что омикрон-штамм имеет высокую заразность.

«Новый омикрон-штамм в тысячу раз заразнее, чем вариант «дельта». Вместе с тем, он характеризуется коротким периодом. То есть, периодом между заражением и появлением первых симптомов. И также отмечается, что омикрон в меньшей степени вызывает тяжелое осложнение. Он в основном концентрируется в верхних дыхательных путях. Реже опускается в лёгкие. Но тем не менее, под серьёзным риском находятся пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. А также малолетние дети. Поэтому необходимы все меры предосторожности. Поскольку из за серьёзной заразности все же больничный сектор будет все же перегружен пациентами. В этом случае и многие медработники заражаются. И нужно быть начеку. Поэтому режим ношения масок, соблюдение социальной дистанции и вакцинация остаётся. Бустерная доза она в значительной степени снижает степень тяжёлых поражений особенно у пожилых и тех, кто страдает хроническими болезнями. Я очень надеюсь, что омикрон - последняя тяжёлая вспышка, которая потребует серьёзных ограничительных мер. И в дальнейшем мы не будем иметь дело с пандемией в том виде, в каком мы сейчас её знаем», - заключил профессор.